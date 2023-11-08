Песков прировнял слова Патрушева к заявлениям Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева можно считать заявлениями Кремля, так как Совбез тоже его часть, об этом 8 ноября пишет ТАСС.

В среду, 8 ноября, Патрушев заявил на встрече с коллегами по СНГ в Москве, что деструктивная политика западных стран повышает риск применения оружия массового поражения.

Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова Патрушева ответил, что в российской ядерной доктрине изменений нет, а вопрос о том, что отношение Запада к России агрессивное – очевиден. Это подтверждается, по мнению Пескова, представителями западных стран.

Фото: kremlin.ru