ФАС возбудила дело против петербургского метро из-за цен на установку оборудования сотовых операторов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Петербургского метрополитена из-за установления высокой монопольной цены услуг (п. 1 ч. 1 ст. 10 закона "О защите конкуренции"). Причиной для этого стали расценки на установку оборудования сотовых операторов в подземке, уточнили в региональном управлении ведомства.

"Рентабельность услуги по размещению оборудования сотовых операторов в метро в I полугодии 2022 года составила 2420 %", — рассказали в петербургском УФАС.

Служба сочла необоснованными существующие тарифы на установку сотового оборудования в тоннелях, подземных комплексах и на станциях подземки. Политика ценообразования создает барьеры операторам и не дает им строить сети связи, полагают антимонопольщики. В результате ущемлены интересы предпринимателей и самих пользователей, которые лишены возможности пользоваться услугами мобильной связи надлежащего качества в метро.

В результате против ГУП "Петербургский метрополитен" было возбуждено антимонопольное дело. В случае признания вины предприятия ему грозит ответственность за злоупотребление доминирующим положением на рынке (ст. 14.31 КоАП РФ).

Фото: ЗАКС.Ру