ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:13

ККИ Петербурга освободил городскую территорию от магазина, кафе, автосервиса и шиномонтажа

фото ЗакС политика ККИ Петербурга освободил городскую территорию от магазина, кафе, автосервиса и шиномонтажа

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга и "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" проводят освобождение незаконно занятых городских территорий, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы проводятся в Приморском, Фрунзенском, Выборгском и Красносельском районах. Общая площадь всей освобождаемой территории составляет 600 квадратных метров.

По данным ККИ, на территориях находились магазин, автосервис, точка общественного питания и пункт шиномонтажа. Ранее землепользователей уведомили о необходимости самим освободить территорию.

Теперь нарушители должны будут возместить стоимость монтажных работ.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама