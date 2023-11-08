ККИ Петербурга освободил городскую территорию от магазина, кафе, автосервиса и шиномонтажа

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга и "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" проводят освобождение незаконно занятых городских территорий, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы проводятся в Приморском, Фрунзенском, Выборгском и Красносельском районах. Общая площадь всей освобождаемой территории составляет 600 квадратных метров.

По данным ККИ, на территориях находились магазин, автосервис, точка общественного питания и пункт шиномонтажа. Ранее землепользователей уведомили о необходимости самим освободить территорию.

Теперь нарушители должны будут возместить стоимость монтажных работ.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга