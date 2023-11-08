За три года количество пациентов с сифилисом в Петербурге выросло на 80%

В Петербурге увеличилось количество случаев заражения сифилисом, об этом 8 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова венерологов из Городского кожно-венерологического диспансера.

Согласно данным Росстата, в стране ситуация с сифилисом в принципе благополучная. Однако некоторые регионы выделились, Петербург вошел в их число с превышением среднестатистического показателя на 24% за январь-август 2023 года.

В период с 2020 по 2022 года количество заражений сифилисом в Петербурге увеличивалось, а рост составил 80%. Так, например, в 2020 году медики обнаружили сифилис у 732 человек, в 2021 году у 1 195 человек, а в 2022 году у 1 320 человек.

Фото: ЗАКС.Ру