Суд взыскал с предпринимателя убытки по контракту с МО "Гражданка"

Неисполнение контракта на проверку детских и спортивных площадок с МО "Гражданка" привело к судебному разбирательству, рассказали в прокуратуре Петербурга. Надзорное ведомство обратилось в суд, отстаивая интересы муниципалитета в вопросе взыскания убытков.

Как сообщается, изначально заключенный с индивидуальным предпринимателем контракт не выполнялся, из-за чего был расторгнут. После этого округ заключил контракт с другим подрядчиком, однако его стоимость оказалась почти на 300 тысяч выше первого.

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, требуя возместить муниципалитету разницу в цене контрактов. Суд согласился с позицией ведомства и взыскал с предпринимателя более 284 тысяч рублей. Исполнение соответствующего решения находится на контроле прокуратуры.

В картотеке Арбитражного суда имеется решение о взыскании указанной выше суммы с ИП "Нургалиев Дамир Максутович" в пользу МО "Гражданка". Публикация документа датируется 4 августа.

Фото: ЗАКС.Ру