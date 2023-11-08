Поломка лифтов в Петербурге переросла в уголовное дело

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга проверила работу лифтов в доме № 7/2 на улице Корнея Чуковского после обращений горожан, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры.

Ведомством установлено, что на момент проверки из трех лифтов исправен был лишь один. Остальные два были сломаны из-за актов вандализма. Сейчас лифты работают.

Однако позже в надзорный орган поступила информация о том, что в домах №№ 64/2 и 14/2 на Муринской дороге, а также в доме № 7/1 на улице Корнея Чуковского тоже были сломаны лифты по той же причине.

Теперь по признакам преступления возбуждено уголовное дело по статье о вандализме (ч.1 ст.214 УК РФ). Прокуратура контролирует ход расследования.

Фото: unsplash.com