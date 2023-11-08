Порог предоставления повышенных выплат к пенсиям предложили уменьшить до 75 лет

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли на рассмотрение коллег по Госдуме законопроект об изменении правил предоставления повышенной фиксированной выплаты к страховым пенсиям. По мнению парламентариев, ее следует предоставлять достигшим 75 лет гражданам, а не 80-летним, как сейчас.

Изменения вносятся в действующий закон "О страховых пенсиях". Проект доступен для ознакомления в электронной базе Госдумы.

Размер фиксированной выплаты составляет сейчас 4 982,9 рубля в месяц, отмечают авторы инициативы в пояснительной записке к проекту. По мнению депутатов, с 2024 года следует приступить к поэтапному понижению возрастного порога, дающего право на получение этой прибавки к пенсии.

"Предлагается внести изменение, <...> предусматривающее поэтапное с 2024 года понижение возраста, по достижении которого устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, с 80 лет до 75 лет (с 2028 года)", — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация проекта потребует привлечения дополнительных 520,4 миллиарда рублей в 2024-2028 годах.

Фото: ЗАКС.Ру