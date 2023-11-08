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Новости 17:40

Петербуржцам запретили выходить на лёд до 15 апреля

фото ЗакС политика Петербуржцам запретили выходить на лёд до 15 апреля

В Петербурге начал действовать сезонный запрет выхода на лед, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующее постановление, действующее с 15 ноября 2023 года до 15 апреля 2024 года, подписал губернатор Александр Беглов.

Выход на лед рек, притоков рек и каналов в течение всего этого периода грозит нарушителю штрафом в размере от 1 до 5 тысяч рублей. 

При этом в отношении походов на Финский залив, городских озер, прудов и карьеров действуют свои ограничения: в период с 16 января по 14 марта выход на них не возбраняется в случае стабильно низкой температуры.

Фото: ЗАКС.Ру


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