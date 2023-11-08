В России хотят повысить пошлину за выдачу загранпаспорта с 1 января

В Государственной Думе во втором чтении рассмотрят поправки в налоговое законодательство, в рамках которых предлагается увеличить размер пошлины на заграничный паспорт, об этом 8 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на документ.

Пошлину за выдачу заграничного паспорта хотят увеличить с пяти до шести тысяч рублей с 1 января 2024 года. Поправки были предложены правительством России.

Такие же изменения касаются выдачи паспорта детям до 14 лет. Пошлину предлагают увеличить с 2,5 тысяч до 3 тысяч рублей.

Также хотят повысить стоимость выдачи вида на жительств и разрешения на временное проживание.

Фото: ЗАКС.Ру