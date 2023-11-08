Петербуржец получил полгода колонии-поселения за удар полицейскому в лицо

Житель Петербурга Николай Кадатский выслушал приговор Красногвардейского районного суда по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Согласно вынесенному приговору, ближайшие месяцы ему предстоит провести в колонии-поселении, предает объединенная пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, конфликт с участием Кадатского случился ночью 16 сентября близ отдела полиции № 66 по Красногвардейскому району Петербурга. Как сообщается, правоохранители доставили нетрезвого горожанина на место для составления протокола о появлении в общественных местах в нетрезвом виде (ст. 20.21 КоАП РФ). Подобное не нашло понимания у самого задержанного, который в какой-то момент выплеснул свое недовольство, ударив полицейского кулаком в лицо.

Позже Кадатский признал вину и раскаялся в содеянном. О петербуржце известно, что он содержит несовершеннолетнего ребенка и страдающую тяжелым заболеванием мать.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев в колонии-поселении", — проинформировали в судебной пресс-службе. К месту отбывания наказания осужденный отправлен под конвоем.

Фото: ЗАКС.Ру