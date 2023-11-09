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Новости 9:14

Новым начальником ГАТИ стал Алексей Геращенко

фото ЗакС политика Новым начальником ГАТИ стал Алексей Геращенко

В Смольном выбрали нового начальника Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Новым начальником ГАТИ стал Алексей Геращенко. Ранее он занимал должность временно исполняющего обязанности начальника.

До него пост занимал Олег Зотов, который в 2021 году покинул пост и стал председателем жилищного комитета. В этот период Геращенко был на должности первого заместителя начальника ГАТИ.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о кадрах.

 

Фото: ЗАКС.Ру


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