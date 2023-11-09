Суд Петербурга назначил спортивному клубу штраф после случая заражения менингитом у посетителя

Петроградский районный суд Петербурга назначил штраф спортивному клубу по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч.1 ст.6.3 КоАП РФ), об этом 9 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В октябре 2023 года Роспотребнадзор решил проверить спортивный клуб "Петроградец" на улице Льва Толстого после регистрации случая серозного менингита у посетителя бассейна.

В ходе проверки были установлены множественные нарушения, например, сотрудники бассейна не проводили контроль воды в ванной бассейна, температуры воздуха и хлора в воде, не была оборудована система водообмена и так далее.

Представитель ООО, которому принадлежит комплекс, завил в суде, что на данный момент почти все нарушения устранены и подтвердил это соответствующими документами.

Суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.РУ