Суд отправил в колонию петербуржца, сломавшего челюсть оперативнику

Невский районный суд Петербурга рассмотрел уголовное дело Георгия Демченко о нападении на сотрудника полиции, которое нанесло здоровью средний вред тяжести (ч. 2 ст. 318 УК). Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент случился прошлой осенью при попытке задержать подсудимого. В отношении него имелись подозрения, связанные с одной из наркотических статей законодательства. Намерения правоохранителей Демченко, находившийся на дороге на Петро-Славянку, воспринял агрессивно. Он как минимум четыре раза ударил полицейского по голове. В результате у последнего диагностировали перелом передней стенки верхнечелюстной пазухи со смещением.

На заседании Демченко заявил, что при нападении на оппонента не был в курсе его профессиональной принадлежности. Таким образом, фигурант признал вину лишь частично.

Фото: ЗАКС.Ру