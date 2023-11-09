В Пулково появился новый киоск по продаже проездных на общественный транспорт

В петербургском аэропорту Пулково установили второй киоск по продаже проездных билетов на общественный транспорт, об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Новый киоск располагается недалеко от автобусной остановки до станции метро "Московская".

Точка продажи проездных билетов будет работать каждый день с 8 утра до 20 вечера с обеденным перерывом с 13 до 14 часов дня.

Также в комтрансе уточнили, что с 28 июня, с момента работы первого киоска в Пулково, было продано более 30 тысяч проездных и электронных карт для оплаты проезда в петербургском общественном транспорте.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга