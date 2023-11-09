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Новости 16:51

В 2023 году на контрактную службу в ВС РФ приняли 410 тысяч человек

фото ЗакС политика В 2023 году на контрактную службу в ВС РФ приняли 410 тысяч человек

На контрактную службу в Вооруженные силы РФ принято 410 тысяч человек с 1 января 2023 года, об этом 9 ноября пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Меведева.

"Работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году. Решение президентом принято", – сказал Медведев.

Также, по его словам, привлечение новых людей на контрактную службу идет неплохо, никакого оттока не наблюдается, а скорее наоборот – заметно увеличение числа желающих.

Фото: kremlin.ru


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