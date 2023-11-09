Петербурженка добилась отмены штрафа за неправильную парковку

Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил жалобу Анны Гордановой, ранее оштрафованной за неправильную парковку, и отменил постановление начальника отдела контроля за использованием парковочного пространства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Конфликт сторон начался из-за того, что утром 19 июля Горданова не оплатила парковку на Петроградской набережной. За это ей выписали штраф в размере трех тысяч рублей. В свою защиту женщина указала, что на территории отсутствовали необходимая разметка и дорожные знаки. В итоге она поставила машину рядом с прерывистой белой разметкой. Ее показания были подтверждены в суде фотографиями.

Суд счел, что автовладелица не должна была оплачивать штраф, поскольку "обязанность должностных лиц по обустройству платной парковочной зоны надлежащим образом не выполнена". Взыскание отменили, а производство по делу прекратили.

Фото: ЗАКС.Ру