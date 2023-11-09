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Новости 18:43

В Вырице открыли доску погибшему участнику СВО

фото ЗакС политика В Вырице открыли доску погибшему участнику СВО

Чиновники в Ленобласти вместе с представителем духовенства торжественно открыли мемориальную доску на территории Вырицкого городского поселения, передает пресс-служба правительства региона.

Таким образом в населенном пункте увековечили память участника военной спецоперации Владимира Полевого. Он погиб в июне, не дожив трех недель до своего 33-летия.

Табличка с портретом и именем погибшего военнослужащего появилась на здании Вырицкого центра благоустройства. В звании рядового Полевой служил в составе 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Его посмертно наградили орденом Мужества. 

фото: Админка Ленобласти / Telegram (скриншот видео)


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