Полиция выиграла судебное дело у петербуржца из-за его взломанной квартиры

Петербуржец Игорь Васильев получил от Кировского районного суда отказ в удовлетворении иска к районному УМВД, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Три года назад истец обнаружил свою квартиру и почтовый ящик взломанными. В случившемся он заподозрил конфликтовавшего с ним соседа, оценив ущерб в две тысячи рублей. Ценностей из дома не пропало.

Полицейские из отдела №31 не смогли установить обстоятельства инцидента и не стали возбуждать уголовное дело, указав, среди прочего, на незначительный ущерб. Суд, со своей стороны, впоследствии решил, что истец не смог доказать факт нанесения ему силовиками ни морального, ни материального урона.

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