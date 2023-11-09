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Новости 19:05

Полиция выиграла судебное дело у петербуржца из-за его взломанной квартиры

фото ЗакС политика Полиция выиграла судебное дело у петербуржца из-за его взломанной квартиры

Петербуржец Игорь Васильев получил от Кировского районного суда отказ в удовлетворении иска к районному УМВД, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Три года назад истец обнаружил свою квартиру и почтовый ящик взломанными. В случившемся он заподозрил конфликтовавшего с ним соседа, оценив ущерб в две тысячи рублей. Ценностей из дома не пропало.

Полицейские из отдела №31 не смогли установить обстоятельства инцидента и не стали возбуждать уголовное дело, указав, среди прочего, на незначительный ущерб. Суд, со своей стороны, впоследствии решил, что истец не смог доказать факт нанесения ему силовиками ни морального, ни материального урона.

Фото: ЗАКС.Ру


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