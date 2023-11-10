В Петербурге ОМОН сорвал концерт участников Animal ДжаZ

Накануне вечером петербургское выступление группы Zero People, состоящей из участников Animal ДжаZ, омрачил визит омоновцев. Это случилось в клубе "Космонавт" на Бронницкой улице, за несколько минут до начала концерта. По сведениям "Фонтанки", операцию провела ФСБ, а ОМОН был только в качестве подкрепления.

Ворвавшиеся в зал и на сцену люди в спецобмундировании стали проверять у собравшихся документы, людей укладывали лицом в пол. Силовики ссылались на сообщение о якобы готовящемся теракте в здании. Инцидент минувшей ночью осветили медиапроекты Mash и Baza. На одном из видео с места событий недовольная посетительница концерта на лестнице применила к омоновцу физическую силу. По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, решается вопрос о возбуждении уголовного дела против нее.

Около полуночи группа записала уличное обращение к поклонникам. На видеозаписи они извиняются за случившийся эксцесс и обещают обязательно дать несостоявший концерт. По информации медиапроекта SHOT, музыкальный коллектив могут проверять на мошенничество в связи с ценами на различные категории билетов.

Лидер Animal ДжаZ и Zero People Александр Красовицкий известен своей пацифистской позицией. Многим музыкантам с похожими взглядами в России не позволяют проводить концерты с первой половины прошлого года.

Фото: ЗАКС.Ру