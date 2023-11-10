"Несете службу на новых территориях": Беглов поздравил полицейских

В День сотрудника органов внутренних дел петербургский губернатор Александр Беглов поздравил полицейских с профессиональным праздником. С точки зрения чиновников, они заняты чрезвычайно важным делом. Беглов также гордится высокими показателями, которые демонстрируют правоохранители в его регионе на фоне остальных субъектов Федерации.

"Пресекаете провокации и диверсии. Смело и решительно действуете в зоне проведения специальной военной операции и несете службу на новых территориях", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Смольного.

Несмотря на наращивание материально-технической базы, правопорядок, по мнению Беглова, по-прежнему главным образом зависит от сотрудников и их личных качеств. С отдельной признательностью глава города обратился к ветеранам ведомства, служившим еще в советской милиции и передающим "свой бесценный опыт молодым сотрудникам".

Фото: ЗАКС.Ру