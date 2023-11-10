Территориальные органы ФАС наделили правом проверять обоснованность тарифов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, дающее региональным управлениям Федеральной антимонопольной службы право самостоятельно проверять обоснованность роста тарифов на те или иные услуги.

Такие проверки могут проводиться внепланово и в выездном режиме, отмечает пресс-служба правительства. Итоговое заключение по итогам проверки, как и раньше, находится в зоне ответственности центрального аппарата ФАС. Он же обязан контролировать исполнение вынесенного акта.

Выход нового постановления продиктован стремлением правительства повысить оперативность контрольных мероприятий.

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