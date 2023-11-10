Петербуржцу не удалось взыскать деньги с чиновников за смертельный пожар у соседа

Московский районный суд Петербурга отказал местному жителю, который добивался от районной администрации выплаты ему материального ущерба за последствия пожара в соседней квартире. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Суть претензий истца состояла в том, что выгоревшая квартира находится в муниципальной собственности. При пожаре погиб ее наниматель. Ответственность за случившееся заявитель попытался переложить на чиновников, указав, что его собственная квартира в результате инцидента понесла ущерб на 213 тысяч рублей.

Суд не увидел в рассмотренном инциденте вины собственника квартиры в лице районой администрации.

Фото: ЗАКС.Ру