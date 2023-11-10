Сотрудница администрации Пушкинского района возглавила ТИК №54

Новым председателем территориальной избирательной комиссии №54, отвечающей за выборы в Петроградском районе, стала Марина Петрова, член комиссии с правом решающего голоса от ЛДПР. Ее кандидатуру утвердил Горизбирком на заседании 10 ноября. Петрова занимает должность начальника отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления в администрации Пушкинского района.
Петрова трудится на госслужбе минимум с 2013 года. Ранее она работала в администрации Фрунзенского района, где также отвечала за взаимодействие с муниципалами.
Предыдущий председатель ТИК Андрей Соколовский, назначенный в комиссию партией "Единая Россия", покинул свой пост по собственному желанию.
Напомним, ТИК № 54 отвечает за проведение выборов на территории МО "Петровский", МО "Введенский" и МО "Кронверкское".