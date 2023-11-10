Политолога Преображенского* оштрафовали по иноагентскому протоколу

Суд в Москве выписал штраф в размере 40 тысяч рублей политологу Ивану Преображенскому* за нарушение законодательства об иностранных агентах.

По версии Роскомнадзора и суда, публицист не пометил свои материалы плашкой иноагента, о чем сообщает правозащитный проект "Первый отдел". В административном деле имеется пять скриншотов, сделанных из авторского Telegram-канала.

Нарушение Преображенского* подпало под ч. 4 ст. 19.34 КоАП. По словам защиты, ни адвокатов, ни их доверителя не известили о времени и месте составления протокола. На сегодняшний день политолог живет и работает в Европе.

*Минюст внес Ивана Преображенского в единый реестр иноагентов

фото: Professor Preobrazhensky / Telegram