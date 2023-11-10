Суд отменил штраф петербургскому автомобилисту из-за наезда на самокатчика

Фрунзенский районный суд Петербурга отменил штраф в тысячу рублей, который дорожный инспектор выписал автовладельцу Евгению Зиновьеву из-за ДТП с участием электросамокатчика.

Полицейский счел нарушением то, что на улице Белы Куна Зиновьев не уступил самокатчику место на проезжей части. Протокол был составлен по ч. 2 ст. 12.13 КоАП, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Разобравшись в дорожном конфликте, суд пришел к выводу, что автомобилист не должен был уступать оппоненту. Дело в том, что на отрезке дороги, где они столкнулись, имелся тротуар. При наличии такого условия самокатчики, согласно новейшей редакции ПДД, должны освобождать проезжую часть. Кроме того, в пользу Зиновьева сыграло то обстоятельство, что инспектор не составил рапорт и не взял объяснения с обоих участников аварии.

Фото: ЗАКС.Ру