Совет по воссозданию Музыкального вокзала в Павловске провел первое заседание

В Петербурге состоялось первое заседание совета по воссозданию Музыкального вокзала в Павловске, уничтоженного в годы Великой Отечественной войны. Участие в мероприятии принял губернатор Александр Беглов.

В ходе заседания участники рассмотрели концепцию воссоздания утраченного памятника. Беглов отметил важность восстановления исторических вокзалов и привел в качестве примера недавно принятое решение относительно Императорского Царскосельского вокзала. Еще одной вехой на этом направлении станут работы над Музыкальным вокзалом в Павловске.

"Санкт-Петербург очень заинтересован в этом проекте. Правительство города окажет содействие в его реализации", — приводит слова Беглова его пресс-служба.

Сопредседателями совета выступили министр культуры Ольга Любимова и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Также в состав органа вошли чиновники и деятели культуры.

Музыкальный вокзал в Павловске был открыт для публики в 1838 году. Постройка использовалась не только в сугубо утилитарных целях, но также и в качестве площадки для культурных событий. Здесь проводились симфонические концерты, в том числе и под управлением Иоганна Штрауса. Разрушенное в годы войны здание восстановлено не было.

Фото: gov.spb.ru