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Новости 15:15

Антисемитская реплика в интернете обернулась для петербурженки судебным штрафом

фото ЗакС политика Антисемитская реплика в интернете обернулась для петербурженки судебным штрафом

Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей 78-летнюю пенсионерку Людмилу Иванову, которую признали виновной по "экстремистской" статье ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды). Об этом пишет объединенная пресс-служба городских судов.

Интерес правоохранителей к Ивановой начался после ее неосторожного комментария в социальной сети "ВКонтакте". В нем женщина выразила свое негативное отношение к евреям как к этнической группе, заодно вспомнив про времена Третьего рейха. Реплика в интернете датируется февралем нынешнего года.

Свою вину фигурантка признать отказалась. Комментарий, по ее словам, стал реакцией на некие нападки в отношении мусульман.

Фото: ЗАКС.Ру


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