Нестационарные торговые объекты в Петербурге попадут под постоянное наблюдение

Петербургское правительство заключило договор о безвозмездном сотрудничестве с отечественной ООО "Би Питрон", специализирующейся на фото- и видеоаналитике, передает пресс-служба Смольного.

Соглашение призвано сделать более оперативной и качественной борьбу с незаконными нестационарными торговыми объектами. В ближайшее время в тестовом режиме будет применяться технология так называемого машинного времени. По словам профильного вице-губернатора Станислава Казарина, новая система позволит оперативно выявлять "факты торговли в тех местах, где она не разрешена".

"В конечном счете это сделает торговлю более цивилизованной и повысит качество развития потребительского рынка для жителей города", - резюмировал чиновник.

Фото: ЗАКС.Ру