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Новости 15:35

Нестационарные торговые объекты в Петербурге попадут под постоянное наблюдение

фото ЗакС политика Нестационарные торговые объекты в Петербурге попадут под постоянное наблюдение

Петербургское правительство заключило договор о безвозмездном сотрудничестве с отечественной ООО "Би Питрон", специализирующейся на фото- и видеоаналитике, передает пресс-служба Смольного. 

Соглашение призвано сделать более оперативной и качественной борьбу с незаконными нестационарными торговыми объектами. В ближайшее время в тестовом режиме будет применяться технология так называемого машинного времени. По словам профильного вице-губернатора Станислава Казарина, новая система позволит оперативно выявлять "факты торговли в тех местах, где она не разрешена".

"В конечном счете это сделает торговлю более цивилизованной и повысит качество развития потребительского рынка для жителей города", - резюмировал чиновник.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Казарин Станислав Валерьевич




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