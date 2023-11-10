На добровольцев могут распространить ответственность за преступления против военной службы

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение коллег законопроект об уголовной ответственности добровольцев за ряд преступлений против воинской службы. Документ доступен для ознакомления в электронной базе парламента.

Авторы проекта предлагают внести изменения в статью 331 Уголовного кодекса, касающуюся преступлений против военной службы. По их мнению, ее следует дополнить рядом положений, касающихся непосредственно участников добровольческих формирований.

В частности, документ устанавливает ответственность добровольцев за неисполнение приказа, сопротивление начальнику или насилие против него в период мобилизации или военного положения, за самовольное оставление места службы или дезертирство и за иные преступления.

"Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе указанных формирований", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Еще один проект предусматривает внесение изменений в закон о военных судах, которые бы позволили судить в них добровольцев.

Фото: ЗАКС.Ру