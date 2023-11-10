"Искупают кровью": Песков высказался о попавших на СВО помилованных заключенных

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал практику помилований, которая распространилась в России на заключенных, совершивших в том числе тяжкие преступления. Из его слов следует, что исправляться можно не только в колониях, но и в зоне военной спецоперации, куда таких людей отправляют из мест лишения свободы.

"Они искупают свое преступление кровью на поле боя. <...> Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами, и это второй путь", - приводит речь чиновника "Интерфакс".

Альтернативный путь досрочного освобождения, по словам Пескова, начинается с признания вины осужденным. После этого через несколько инстанций разного уровня документы, позволяющие его помиловать, попадают на стол к президенту.

фото: kremlin.ru