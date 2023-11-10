Сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу Леонида Волкова*

Оппозиционер Леонид Волков* (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) сообщил, что его старая персональная страница в соцсети "ВКонтакте" 10 ноября перестала быть доступной. Теперь вместо привычного контента посетители могут видеть на ней текст, отсылающий к решению Генпрокуратуры от 23 июля 2021 года.

В собственном Telegram-канале политэмигрант рассудил, что таким образом его могли поздравить с 43-м днем рождения.

"Люди делом заняты", - написал Волков*.

По его словам, аккаунт был заброшен и "сто лет в обед там никому не мешал".

*Минюст внес Леонида Волкова в единый реестр иностранных агентов

фото: Леонид Волков* / YouTube (скриншот)