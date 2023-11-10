В Петербурге по делу о взятках арестовали замгендиректора ЖКС

Петербургские следователи возбудили коррупционное дело в отношении представителей ООО "Жилкомсервис № 2 Кировского района". На сегодняшний день, как сообщает ГСУ СК по региону, задержали и поместили под стражу заместителя гендиректора и начальника снабжения этой организации. Их обвиняют в получении крупных взяток по предварительному сговору (ч. 5 ст. 290 УК).

В оперативно-розыскных мероприятиях участвовали также ФСБ, МВД и Росгвардия.

По версии СК, сотрудники жилконторы незаконно обогатились, договорившись с одним из бизнесменов, работающим в районе, о систематическом получении взяток от него. Взамен контрагент гарантированно получал нужные ему госконтракты на различные работы. Коррупционное вознаграждение оба фигуранта тратили на свои личные нужды.

Фото: ЗАКС.Ру