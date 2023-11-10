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Муниципал 17:31

МО "Сестрорецк" закупило килограммовые "подарочные монеты"

фото ЗакС политика МО "Сестрорецк" закупило килограммовые "подарочные монеты"

Местная администрация МО "Город Сестрорецк" решила закупить для своих жителей необычные подарки. Это 120 подарочных монет из меди и олова, каждая из которых будет вручаться в индивидуальной упаковке. Весь контракт обошелся муниципалам в 477 тысяч рублей.

Такие монеты в карман не положишь - диаметр каждой от 72 до 80 миллиметра, а толщина - не менее 2,5 сантиметров. Одна такая "монета" весит почти килограмм - от 880 до 950 грамм. Они будут изготовлены по методу отливки в формы. На реверсе будет надпись "Монета рубль", а на аверсе - двуглавый орел. 

Вероятно, муниципалы вдохновлялись "сестрорецким рублем", выпущенным в 1771 году. Их предполагалось использовать для размена бумажных ассигнаций - денежных средств Российской империи. По задумке они столько и весили, около килограмма. Изготавливать их собирались на Сестрорецком заводе, правда, в оборот такой "размен" не попал.  

Константин Леньков / Фото из аукционной документации


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