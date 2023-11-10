МО "Сестрорецк" закупило килограммовые "подарочные монеты"

Местная администрация МО "Город Сестрорецк" решила закупить для своих жителей необычные подарки. Это 120 подарочных монет из меди и олова, каждая из которых будет вручаться в индивидуальной упаковке. Весь контракт обошелся муниципалам в 477 тысяч рублей.

Такие монеты в карман не положишь - диаметр каждой от 72 до 80 миллиметра, а толщина - не менее 2,5 сантиметров. Одна такая "монета" весит почти килограмм - от 880 до 950 грамм. Они будут изготовлены по методу отливки в формы. На реверсе будет надпись "Монета рубль", а на аверсе - двуглавый орел.

Вероятно, муниципалы вдохновлялись "сестрорецким рублем", выпущенным в 1771 году. Их предполагалось использовать для размена бумажных ассигнаций - денежных средств Российской империи. По задумке они столько и весили, около килограмма. Изготавливать их собирались на Сестрорецком заводе, правда, в оборот такой "размен" не попал.

Константин Леньков / Фото из аукционной документации