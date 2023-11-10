Президентом петербургской Федерации футбола стал бывший игрок "Зенита" Игонин

Спикер ЗакСа Александр Бельский в своем Telegram-канале поздравил бывшего игрока "Зенита" Алексея Игонина с назначением на пост президента Федерации футбола Санкт-Петербурга, состоявшимся 10 ноября.
"Лешу знаю давно и могу с уверенностью сказать: он — настоящий профи", - написал депутат.
До последнего времени спортсмен занимал должность генерального секретаря городской Федерации футбола.
Воспитанник петербургского футбола, Алексей Игонин выступал за основную команду "Зенита" с 1996 по середину 2003 года на позициях защитника и опорного полузащитника. Дальнейшую судьбу он связал с подмосковным "Сатурном". По окончании карьеры Игонин был замечен в комментировании футбольных матчей.