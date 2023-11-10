Годовая инфляция в России составила свыше шести процентов в октябре

Показатель годовой инфляции в России составил по итогам октября 6,69 %, следует из опубликованных 10 ноября данных Росстата. В минувшем сентябре аналогичный показатель равнялся 6 %.

В месячном выражении инфляция выросла на 0,83 %. При этом рост цен на 0,9 % и более отмечен в 45 регионах России. Сильнее всего они увеличились в Хакасии, где инфляция составила 1,7 %.

"В Москве цены за месяц выросли на 0,6 %, Санкт-Петербурге — на 0,8 % (с начала года — прирост цен составил 5,5 % и 4,9 % соответственно)", — отметили в статистической службе.

Относительно сентября продовольственные товары подорожали на 1,35 %, при этом в годовом выражении цены увеличились на 6 %. В свою очередь, непродовольственные товары прибавили в стоимости 0,55 % относительно сентября и 5, 08 % относительно октября 2022 года. Что касается услуг, то они подорожали на 0,48 % и 9,92 % соответственно.

Среди продуктов питания сильнее всего за месяц подорожали томаты (на 31,1 %), куриные яйца (на 13,12 %), чеснок (на 8,5 %) м бананы (на 5,8 %). Икра лососевых рыб подешевела на 2,5 %, а сахар-песок — на 0,53 %.

Цены на лекарства, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,2 %. Стоимость препаратов из перечня ЖНВЛП увеличилась на 1 %.

"Газовое моторное топливо подорожало на 1,3 %. Цены на бензин автомобильный снизились на 1,6 %, дизельное топливо — на 1,5 %", — уточнили в Росстате.

Фото: ЗАКС.Ру