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Минобороны получит полтора миллиарда рублей на реконструкцию форта "Петр I"

фото ЗакС политика Минобороны получит полтора миллиарда рублей на реконструкцию форта "Петр I"

Российское правительство выделило Министерству обороны немногим менее полутора миллиардов рублей на развитие туристско-рекреационного кластера в Кронштадте, следует из текста опубликованного распоряжения. Документ выложен 10 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2023 году Минобороны России на выполнение работ по созданию туристско-рекреационного кластера на территории г. Кронштадта 1 497 889,9 тысяч рублей из резервного фонда правительства", — говорится в тексте документа.

Средства должны пойти на реконструкцию с приспособлением к современному использованию форта "Петр I", также известного как форт "Цитадель".

Документ также содержит поручение Минобороны контролировать "целевое и эффективное использование" предоставляемых средств. Отчет в правительство должен быть представлен не позднее 1 февраля 2024 года.

Фото: unsplash


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