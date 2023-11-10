Минобороны получит полтора миллиарда рублей на реконструкцию форта "Петр I"

Российское правительство выделило Министерству обороны немногим менее полутора миллиардов рублей на развитие туристско-рекреационного кластера в Кронштадте, следует из текста опубликованного распоряжения. Документ выложен 10 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2023 году Минобороны России на выполнение работ по созданию туристско-рекреационного кластера на территории г. Кронштадта 1 497 889,9 тысяч рублей из резервного фонда правительства", — говорится в тексте документа.

Средства должны пойти на реконструкцию с приспособлением к современному использованию форта "Петр I", также известного как форт "Цитадель".

Документ также содержит поручение Минобороны контролировать "целевое и эффективное использование" предоставляемых средств. Отчет в правительство должен быть представлен не позднее 1 февраля 2024 года.

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