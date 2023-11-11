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Вице-губернатор Петербурга Москаленко поздравил экономистов с профессиональным праздником

фото ЗакС политика Вице-губернатор Петербурга Москаленко поздравил экономистов с профессиональным праздником

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко поздравил экономистов Петербурга с Днем экономиста, об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил Москаленко, экономисты занимают особую роль в развитии страны. Также он поблагодарил петербургских специалистов за работу.

"Во многом благодаря вашим усилиям и профессионализму весьма непростые для экономики периоды пандемии коронавируса и санкционных ограничений мы прошли более чем достойно. Сегодня петербургская экономика показывает устойчивой рост вопреки сохраняющемуся внешнеполитическому давлению", – подчеркнул вице-губернатор. 

День экономиста добавили в перечень профессиональных праздников России в 2015 году.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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