В Новой Голландии открылся каток, работающий при плюсовой температуре

В Новой Голландии в Петербурге открылся каток, который работает даже при плюсовой температуре, об этом 11 ноября сообщили в пресс.службе проекта "Новая Голландия: культурная урбанизация".

Каток будет работать с 11 ноября 2023 года по 10 марта 2024 года. Он находится на месте большого газона и занимает в общей сложности 2 тысячи квадратных метров.

Также отмечается, что каток оборудован системой охлаждения, поэтому лед не тает при температуре до +10 градусов.

По вечерам в Новой Голландии планируются тематические музыкальные сеансы, на которых будут звучать авторские подборки и хиты.

Фото: unsplash.com