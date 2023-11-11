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Новости 15:40

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Петербурге уменьшилась на 0,2%

фото ЗакС политика Стоимость минимальной продуктовой корзины в Петербурге уменьшилась на 0,2%

В петербургских магазинах выросли цены на некоторые продукты питания, об этом 10 ноября сообщили в Петростате.

Самое большое подорожание оказалось на помидоры. Цены на них в октябре выросли аж на 22,1%. 

Также подорожание коснулось чеснока (9,6%), курицы (7,4%), яиц (6,3%), свинины (5,3%) и бананов (3,5%).

Однако некоторые продукты, наоборот, подешевели, например, картофель и огурцы.

В октябре 2023 года, по оценке Петростата, стоимость минимального набора продуктов питания составила 6431,69 рублей. Это на 0,2% ниже, чем в сентябре.

Фото: unsplash.com


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