ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:58

В Петербурге появилось 113,6 тысяч новых уличных фонарей с 2020 года

фото ЗакС политика В Петербурге появилось 113,6 тысяч новых уличных фонарей с 2020 года

С 2020 года в Петербурге заменили 113,5 тысяч фонарей на более новые, об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Новые светильники в Петербурге потребляют меньше энергии и позволяют экономить деньги на электроэнергию. 

Также в Смольном уточнили, что при увеличении количества фонарей потребляемая мощность остается той же, что и до реконструкции. В 2023 году общая сумма, потраченная на оплату электричества, составила 96,8 млн рублей.

Кроме этого, снижается и средняя мощность уличных фонарей. Сейчас в среднем она составляет 143 кВт.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама