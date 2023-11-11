В Петербурге появилось 113,6 тысяч новых уличных фонарей с 2020 года

С 2020 года в Петербурге заменили 113,5 тысяч фонарей на более новые, об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Новые светильники в Петербурге потребляют меньше энергии и позволяют экономить деньги на электроэнергию.

Также в Смольном уточнили, что при увеличении количества фонарей потребляемая мощность остается той же, что и до реконструкции. В 2023 году общая сумма, потраченная на оплату электричества, составила 96,8 млн рублей.

Кроме этого, снижается и средняя мощность уличных фонарей. Сейчас в среднем она составляет 143 кВт.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга