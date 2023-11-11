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Новости 17:12

В Финляндию перестали пускать россиян на велосипедах

фото ЗакС политика В Финляндию перестали пускать россиян на велосипедах

Через пункты пропуска Иматра, Нуйама и Валимаа перестали пускать в Финляндию россиян на велосипедах, об этом 11 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на сообщения своих читателей.

Однако уточняется, что письменное подтверждение тому, что въезд на велосипедах запрещен, финскими пограничниками предоставлен не был.

Сами пограничники говорят, что запрет на въезд в Финляндию на велосипедах через границу в Ленинградской области действует с 9 ноября, однако и на сайте погранслужбы Финляндии нет никакой информации по этому поводу.

Фото: unsplash.com


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