ЛДПР подготовила законопроект о бесплатном проезде детей из многодетных семей на отдых

Законопроект о предоставлении детям из многодетных семей права на бесплатный проезд к местам отдыха и обратно направлен на рассмотрение правительства, заявил в беседе с ТАСС его автор, глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Инициатива предусматривает внесение изменений в "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации". В частности, проект предусматривает наделение несовершеннолетних в возрасте до 17 лет включительно права на бесплатный проезд по России к местам отдыха и назад. Предполагается, что мера коснется членов семей с тремя и более детьми младше 18 лет.

"Чтобы у многодетных семей было больше возможностей для совместного отдыха, мы предлагаем бесплатно провозить детей в возрасте до 17 лет включительно по территории России", — заявил Слуцкий информагентству. Он отметил, что из-за нехватки денег 51 % жителей страны проводит отпуск у себя дома.

До этого в ЛДПР предложили ввести административную ответственность за высадку из транспорта инвалидов I группы без билета.

Фото: ЗАКС.Ру