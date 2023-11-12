Спрос на ипотеку для покупки вторичного жилья упал почти наполовину за месяц

Интерес россиян к получению ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке резко снизился за месяц, сообщили 12 ноября "Известия" со ссылкой на участников рынка. Причиной этого стали высокие ставки по предлагаемым банками кредитам.

Как рассказал газете эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота, величина средней рыночной ставки по ипотеке выросла в России до 17 %, что обусловлено увеличением значения ключевой ставки. С минувшего лета Центробанк последовательно повышал ее, так что на текущий момент ее значение составляет 15 %.

По словам Бархоты, в ноябре спрос на ипотеку на вторичном рынке сократился на 35-45 %. Льготные ипотечные программы со ставками на уровне 6-8 % годовых распространяются на первичное жилье, а при покупке вторички взять кредит можно лишь по рыночным ставкам.

Опрошенные изданием представители Абсолют Банка и компании "Этажи" заявили о падении спроса на ипотеку для вторички приблизительно на 30 %.

До этого в правительстве сообщили о выделении 95 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки.

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