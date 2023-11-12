Более 60 россиян эвакуировались из сектора Газа в Египет

С началом эвакуации 12 ноября более 60 граждан России покинули сектор Газа, рассказали в МЧС. Незадолго перед этим ведомство сообщило о начале вывода граждан на территорию Египта.

"Более 60 граждан РФ пересекли КПП Рафах и находятся на территории Египта", — говорится в посте, опубликованном в официальном Telegram-канале МЧС.

О начале эвакуации мирных граждан из зоны палестино-израильского конфликта в МЧС рассказали днем в воскресенье. До этого в течение недели оперативная группа министерства согласовывала порядок и маршрут вывода россиян из сектора Газа.

Перешедшим границу гражданам оказывают медицинскую и психологическую помощь, им предоставляют воду и питание. В дальнейшем из перевезут в Каир, где помогут оформить необходимые документы.

Очередной виток противостояния на Ближнем Востоке начался утром 7 октября с началом атаки палестинского исламистского движения ХАМАС на территорию Израиля.

Фото: МЧС России/ "ВКонтакте"