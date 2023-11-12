Следком проверит сообщения о загрязнении реки Ижоры в Петербурге

Главное следственное управление СК по Петербургу организовало проверку из-за сообщений о загрязнении реки Ижоры в Колпинском районе, сообщил 12 ноября информационный центр ведомства. Основанием для этого послужили записи в соцсетях.

"В социальных медиа сообщается, что на поверхности воды в реке Ижоре в Колпинском районе города Санкт-Петербурга обнаружены токсичные вещества, источник происхождения которых неизвестен", — поведали в Следкоме.

Согласно данным ведомства, меры к устранению загрязнения не принимаются.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального ГСУ Олегу Бобкову представить доклад о промежуточных результатах проверки и сообщить о решении, принятом по ее итогам.

Фото: ЗАКС.Ру