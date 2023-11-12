В Колпинском районе отремонтировали стадион

В поселке Петро-Славянка на территории Колпинского района Петербурга завершился капитальный ремонт стадиона, рассказали в администрации губернатора. Просьба о проведении работ исходила от местного жителя.

"С просьбой привести в порядок спортивный объект <...> к губернатору Александру Беглову в ходе личного приема граждан обратился житель поселка", — рассказали в Смольном.

До ремонта полноценно тренироваться на стадионе было невозможно, признали чиновники. Теперь же здесь оборудованы баскетбольная и волейбольная площадки, а также беговые дорожки и площадки для тренировок. Вокруг игровых площадок появились трибуны для зрителей, а само пространство было адаптировано для людей с ограниченными возможностями.

Фото: gov.spb.ru