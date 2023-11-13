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Новости 10:52

Петербуржец получил условный срок за звонки с рассказами о бомбах

фото ЗакС политика Петербуржец получил условный срок за звонки с рассказами о бомбах

В Петербурге суд вынес приговор Артему Латышеву по делу о заведомо ложных сообщениях о терактах (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщили 13 ноября в городской прокуратуре. Причиной разбирательства стали три телефонных звонка с рассказами о бомбах, заложенных в одном и том же здании.

Как установил суд, вечером 30 июня 2023 года Латышев трижды позвонил в дежурную часть регионального управления ФСБ с рассказами о минировании ресторана, банка и акционерного общества, расположенных в здании № 151 по Ленинскому проспекту.

"Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб взрывных устройств не обнаружили", — сообщили в прокуратуре.

Латышева приговорили к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Мобильный телефон, с которого он тревожил звонками силовиков, изъят в доход государства.

Фото: ЗАКС.Ру


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