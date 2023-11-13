В Госдуму внесли проект о возможности запрета "наливаек" на региональном уровне

На рассмотрение Госдумы 13 ноября поступил законопроект, дающий регионам право самостоятельно устанавливать правила размещения мест торговли алкогольной продукцией. Авторами инициативы выступила группа депутатов и членов Совета Федерации.

Проект предусматривает внесение поправок в закон о государственном регулировании алкогольной продукции. Законотворцы предложили разрешить регионам самостоятельно регулировать продажу спиртного и слабоалкогольной продукции в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и поблизости от них. В частности, речь идет об установлении запрета продажи таких напитков по одному адресу с заведением общепита либо же о требовании продавать их исключительно в ресторанах, барах, кафе и буфетах внутри жилых домов.

"В настоящее время во многих субъектах Российской Федерации остро стоит вопрос о деятельности организаций, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также регионы могут получить право устанавливать время розничной продажи алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними.

Фото: ЗАКС.Ру