За взятки бывшего петербургского таможенника приговорили к штрафу

Московский районный суд Петербурга приговорил к штрафу в размере 2 млн рублей бывшего инспектора Василеостровского таможенного поста Артура Дерябина в рамках коррупционного дела, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Его преследовали за получение крупных взяток (ч. 5 ст. 290 УК).

Установлено, что в прошлом и нынешнем годах фигурант договорился с представителем организации "ИП Карелина Е.В." об ускоренном и беспрепятственном оформлении пассажирских таможенных деклараций за незаконное вознаграждение.

Всего таким образом экс-таможенник лично и через посредника получил 256 тысяч рублей. Свою вину на суде он признал. В госсекторе ему нельзя будет работать в течение трех лет.

Фото: ЗАКС.Ру