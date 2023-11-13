Уроженцу Коми дали шесть лет колонии по обвинению в финансировании терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 20-летнего уроженца республики Коми, которого признали виновным в финансировании террористической деятельности (ст. 205.1 УК). Об этом пишет ТАСС.

Делом занималось вологодское управление ФСБ. Суд установил, что в возрасте семнадцати лет фигурант, находясь в Воркуте, перевел деньги "Исламскому государству"*.

Следствие велось, когда молодой человек уже отбывал срок за призывы к экстремизму (ст. 280 УК) и призывы к терроризму (ст. 205.2 УК). Новый приговор был вынесен с учетом сложения наказаний. Примечательно, что осужденный представляет собой лицо без гражданства.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

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