ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:15

Уроженцу Коми дали шесть лет колонии по обвинению в финансировании терроризма

фото ЗакС политика Уроженцу Коми дали шесть лет колонии по обвинению в финансировании терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 20-летнего уроженца республики Коми, которого признали виновным в финансировании террористической деятельности (ст. 205.1 УК). Об этом пишет ТАСС.

Делом занималось вологодское управление ФСБ. Суд установил, что в возрасте семнадцати лет фигурант, находясь в Воркуте, перевел деньги "Исламскому государству"*.

Следствие велось, когда молодой человек уже отбывал срок за призывы к экстремизму (ст. 280 УК) и призывы к терроризму (ст. 205.2 УК). Новый приговор был вынесен с учетом сложения наказаний. Примечательно, что осужденный представляет собой лицо без гражданства.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама